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В Италии заявили о несоблюдении военных правил украинским командованием

IL Fatto Quotidiano: украинские генералы не соблюдают основные военные правила
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Фото: Global Look Press/Edgar GutiÃ©rrez
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы. Об этом написал обозреватель газеты IL Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация.

«Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное «контрнаступление», а это абсурдно с военной точки зрения», — заявил он.

Как указал Грация, на поле боя существуют правила, которые нельзя нарушать. Он задался вопросом, кто заставил украинское командование «идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней».

По мнению журналиста, если бы кто-то из командующих НАТО сделал нечто подобное, его бы уволили за военную некомпетентность.

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14 октября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская армия не смогла добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления. Однако под командованием киевского режима ВСУ потеряли много боевиков и лишились большого количества оружия и военной техники.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинская армия оказалась на грани полного уничтожения. Он отметил, что украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой», однако, по сути, армия Украины уничтожена.

Обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Рич Бердан 12 октября указал, что ВСУ попали в «мясорубку» из-за жажды власти западных политиков. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

11 октября издание Newsweek написало, что военнослужащие элитного формирования ВСУ конфликтуют между собой из-за проблем с командирами и ситуации на поле боя. Офицеры обвиняют друг друга в неправильном управлении соединением: в ходе контрнаступления был отдан приказ, который привел к большим потерям личного состава.

Экс-советник министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор 2 октября выразил мнение, что руководители ВСУ боятся мятежа среди солдат, поэтому стараются не давать им собираться в большие группы. По его мнению, командование ВСУ будет продолжать придерживаться такого подхода и ситуация для украинских военных может ухудшиться.

До этого, 21 июля, Макгрегор также заявил, что лидерство украинского президента Владимира Зеленского оказалось на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых солдат ВСУ приказам командования. Он обратил внимание, что украинские офицеры расстреливают солдат за отказ идти в бой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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