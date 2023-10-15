Десантис посоветовал «проваливать» из США всем недовольным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис 14 октября предложил «проваливать» из страны всем, кому она не нравится.

«На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны», — заявил он в своем видео, опубликованном в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Также Десантис считает, что следует лишать разрешения находиться в США всех, кто не разделяет американские ценности. По его словам, это должно касаться как людей, которые незаконно проникли в страну, так и тех иностранцев, которые находятся здесь на легальных основаниях.

Кроме того, Десантис раскритиковал участников протестов в США, которые выступают с поддержкой палестинского движения ХАМАС.

Ранее, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать и защищать Израиль.

За день до этого министерство обороны Израиля сообщило, что в страну была доставлена первая партия военной помощи из США. Военные поблагодарили США за оказанную помощь и выразили признательность за поддержку государства в целом.

10 октября американский президент Джо Байден заявил, что администрация США запросит у конгресса страны экстренную помощь Израилю. Речь идет о дополнительной военной помощи для восполнения тактической системы противоракетной обороны «Железный купол».

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.