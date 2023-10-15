Россия запросила голосование по проекту резолюции в СБ ООН по Ближнему Востоку

Россия запросила голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту своей резолюции по Ближнему Востоку на 16 октября. Об этом 15 октября сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Последние новости о нашем проекте гуманитарной резолюции по Газе. Мы распространили ее среди членов Совета Безопасности ООН и запросили голосование по ней на 15:00 (22:00 мск. — Ред.) в понедельник», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Россия 14 октября предложила Совету Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) призвать к немедленному перемирию и прекращению огня на Ближнем Востоке. В проекте российской резолюции призывали обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия запросила от членов СБ ООН отреагировать на проект резолюции до 12:00 (19:00 мск) 14 октября. По его словам, часть членов СБ ООН положительно отреагировала на проект резолюции РФ, другие — сдержанно.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 октября сообщила, что Россия настоятельно призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия и перейти к переговорам. Она подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство прорабатывает возможности эвакуации граждан России и стран СНГ из зоны конфликта.

14 октября пресс-секретарь израильских вооруженных сил Даниэль Агари анонсировал широкомасштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Батальоны и солдаты израильской армии были развернуты по всей стране, сказал он.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.