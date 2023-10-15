«Известия» показали работу расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Марина Кравцова показала работу расчетов гаубиц Д-30 на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

Как отметила корреспондент, контрбатарейная борьба идет в ожесточенном режиме. Расчеты Д-30 не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) продвинуться вперед.

«Артиллерия — это основная, так скажем, действующая единица и самая опасная, поэтому как мы под обстрелом, так и они стараются маскироваться. Разведка работает круглосуточно: летает, выявляет и соответственно нам докладывает», — рассказал командир взвода с позывным Панда.

Ранее, 3 октября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Центр» уничтожили военную технику ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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