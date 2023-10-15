Постпредство Ирана при ООН пригрозило далекоидущими последствиями Израилю

«Военные преступления» Израиля в случае их продолжения могут иметь далекоидущие последствия. Об этом 14 октября заявило представительство Ирана при ООН.

Отмечается, что израильская сторона должна немедленно прекратить ведение боевых действий.

«Ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями», — написала пресс-служба миссии на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее, 12 октября, израильский президент Ицхак Герцог заявил, что операции Израиля по уничтожению боевиков движения ХАМАС проходят в соответствии с международным правом. По его словам, обвинения в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста».

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.