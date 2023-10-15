В Херсоне сообщили о взрывах в прибрежных районах города
Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко 14 октября сообщил, что в Херсоне раздаются взрывы.
«Взрывы слышны в прибрежных районах города», — написал он в своем Telegram-канале.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что предприятия и инженерное сооружение повреждены на подконтрольной Киеву части региона.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.