Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и дожди 15 октября

Облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, и до +15 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 15 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +13…+15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.

В Московской области днем ожидается +11…+16 градусов, ночью похолодает до +7.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 739–740 мм ртутного столба.

Ранее, 14 октября, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в столице с понедельника, 16 октября. Так, со следующей недели в Москве и Подмосковье температурный фон не поднимется выше +9 градусов, при этом по ночам стоит ожидать заморозков.

До этого, 12 октября, в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в выходные, 14–15 октября, в столице ожидается дождливая погода с температурой воздуха днем от +14 до +16 градусов.