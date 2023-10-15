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Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и дожди 15 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, и до +15 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 15 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +13…+15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.

В Московской области днем ожидается +11…+16 градусов, ночью похолодает до +7.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 739–740 мм ртутного столба.

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Ранее, 14 октября, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в столице с понедельника, 16 октября. Так, со следующей недели в Москве и Подмосковье температурный фон не поднимется выше +9 градусов, при этом по ночам стоит ожидать заморозков.

До этого, 12 октября, в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в выходные, 14–15 октября, в столице ожидается дождливая погода с температурой воздуха днем от +14 до +16 градусов.

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