Армия Израиля сообщила об уничтожении боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении группы боевиков палестинского движения ХАМАС, выходивших из подземного туннеля на территории сектора Газа.

Как указали в ведомстве, 14 октября ЦАХАЛ продолжала наносить удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа, в том числе в Джабалии, Зайтуне, Аль-Фуркане и Бейт-Хануне. Речь идет о скоплениях боевиков, оперативных командных центрах и десятках минометных установок.

Отмечается, что на территории сектора было обнаружено здание, внутри которого находилась группа радикалов. По информации ведомства, все боевики были уничтожены после удара самолета ВВС Израиля.

«Кроме того, в течение второй половины дня Армия обороны Израиля обнаружила группу боевиков ХАМАС, выходивших из туннеля, ведущего в сектор Газа. Террористы были уничтожены после того, как истребитель Армии обороны Израиля поразил террористический туннель, из которого они выходили», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее в этот день пресс-секретарь вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши.

Также ЦАХАЛ сообщила о начале нанесения широкомасштабных ударов по террористическим объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.