Появились кадры работы «Железного купола» над Петах-Тиквой

В распоряжении «Известий» 14 октября появились кадры работы «Железного купола» над израильским городом Петах-Тиква.

В городе слышны сирены воздушной тревоги. Прямо над жилыми домами было сбито несколько ракет, однако их количество не уточняется.

Ранее, 14 октября, Станислав Григорьев сообщил, что город Сдерот на юге Израиля снова подвергся обстрелу. На кадрах видны следы от полета ракет в небе над городом и белые следы в виде колец — по словам корреспондента, это разрывы противоракет, которые летели навстречу атакующим снарядам.

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили в небе в районе города Хайфы две неопознанные цели.

Военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов 13 октября рассказал, что «Железный купол» Израиля способен отразить до 300 ракет за один запуск. Он предназначен для борьбы с простейшими ракетами, которые раньше имелись у ХАМАС, а с более сложными ракетами система противоракетной обороны (ПРО) не так эффективна.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.