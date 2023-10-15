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ФБР зафиксировало всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта
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ФБР зафиксировало всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта

NYT: ФБР фиксирует всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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После эскалации палестино-израильского конфликта Федеральное бюро расследований (ФБР) США фиксирует резкий рост угроз для населения, заявил 14 октября журналист газеты The New York Times Гленн Траш.

«Директор ФБР Крис Рей, выступая в Сан-Диего перед начальниками отделов полиции, заявил, что бюро столкнулось с резким ростом количества угроз после того, как Израиль начал наносить удары», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Крис Рей призвал к бдительности и попросил делиться информацией о людях, которыми движут идеи ХАМАС, заключил Траш.

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Ранее в этот день канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий вокруг сектора Газа. Данный разговор стал пятым за неделю с 7 октября между двумя лидерами после начала обострения конфликта.

14 октября израильские военные задействовали средства противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата «подозрительной цели», вошедшей в воздушное пространство страны из Ливана. В этот же день в ходе минометного обстрела израильской территории группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана. По группе, пытавшейся проникнуть, был нанесен удар дроном.

Также в этот день пресс-секретарь израильских вооруженных сил Даниэль Агари анонсировал широкомасштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Батальоны и солдаты израильской армии были развернуты по всей стране, сказал он.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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