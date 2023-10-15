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Axios сообщил об иранском предостережении Израиля от наземной операции в Газе

Axios: Иран через ООН предостерег Израиль от наземной операции в Газе
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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Иран направил Израилю послание, в котором подчеркнул нежелание дальнейшей эскалации конфликта между палестинским движением ХАМАС и еврейским государством, однако иранская сторона будет вынуждена вмешаться в случае продолжения израильской военной операции в секторе Газа с последующим наземным наступлением. Об этом 14 октября сообщил портал Axios со ссылкой на двух дипломатических источников.

По данным портала, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в столице Ливана Бейруте со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом.

«Веннесланд призвал Амира Абдоллахияна помочь предотвратить распространение конфликта в Газе и Израиле на более широкий регион Ближнего Востока», — говорится в статье.

Глава иранского внешнеполитического ведомства ответил, что республика также не желает региональной войны и хочет помочь в освобождении мирных жителей, которых ХАМАС удерживает в качестве заложников в секторе Газа.

«Однако Амир Абдоллахиян подчеркнул, что у Ирана есть свои красные линии. Он сказал, что, если израильская военная операция продолжится — и особенно если Израиль выполнит свое обещание провести наземное наступление в Газе — Ирану придется ответить», — передают слова источников журналисты.

Согласно их данным, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу передал послание Ирана советнику по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и другим официальным лицам.

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В этот же день пресс-секретарь израильских вооруженных сил Даниэль Агари анонсировал широкомасштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Батальоны и солдаты израильской армии были развернуты по всей стране, сказал он.

11 октября президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты предостерегают Иран относительно дальнейших действий ввиду нынешней ситуации вокруг Израиля и обострения палестино-израильского конфликта. Он отметил, что Пентагон ясно дает понять иранцам: «будьте осторожны».

8 октября The Wall Street Journal написала, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Газета сообщила, что Корпус стражей исламской революции дал окончательное добро на проведение военной операции 2 октября в Бейруте.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона нет свидетельств, что за атакой на Израиль мог стоять Иран. При этом, по его словам, американская сторона знает о давних контактах Ирана и палестинского движения ХАМАС.

Как считает политолог Александр Каргин, группировка ХАМАС, вероятно, будет призывать Иран к участию в палестино-израильском конфликте. При этом Исламская Республика вряд ли пойдет на это, потому что вовлечение может привести к большой региональной войне и последствиям для всего мира, считает эксперт.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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