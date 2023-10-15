Палестинская ракета разорвалась рядом с пекарней в Тель-Авиве

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал последствия обстрела Тель-Авива со стороны сектора Газа.

Отмечается, что одна из ракет попала в забор рядом с пекарней, которая является популярным в районе заведением. Обычно там собирается много людей, однако в момент прилета место пустовало. В результате атаки никто не пострадал.

«У нас здесь пекарня очень известная, здесь всегда очереди на улице. Слава богу, никого не было. В этом районе это первая ракета сектора Газа, но не первое попадание в наш город», — рассказала местная жительница.

Ранее в этот день Григорьев сообщил, что город Сдерот на юге Израиля снова подвергся обстрелу. На кадрах видны следы от полета ракет в небе над городом.

Также пресс-служба Армии обороны Израиля объявила, что сирены воздушной тревоги звучат на юге Израиля в граничащих с сектором Газа районах. Позднее корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что в Тель-Авиве прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили в небе в районе города Хайфа две неопознанные цели.

13 октября движение ХАМАС запустило 50 ракет по Сдероту. Удары были нанесены в ответ на перемещение и нападение на мирных жителей. Также группировка сообщила о бомбардировке аэропорта Бен-Гурион и города Ашкелон. Второй ракетный удар в этот же день пришелся по штабу северного военного округа Израиля. Позже в тот же день израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что ХАМАС во время ударов по северу Израиля использует ракеты дальнего действия, однако их удается сбивать.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.