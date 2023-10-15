Армия Израиля заявила, что наносит ответные удары по источнику обстрела в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 октября заявила, что наносит ответные удары по Сирии.

«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в общинах Авней Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источнику стрельбы в Сирии», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ведомстве добавили, что две ракеты, запущенные со стороны Сирии, упали на открытой местности.

Ранее, 11 октября, немецкая газета Bild написала, что Израилю может грозить война сразу на пяти фронтах. В длительный конфликт на Ближнем Востоке могут быть вовлечены новые участники на стороне Палестины. В их число могут войти Ливан, Сирия, Ирак и Йемен.

10 октября в Израиле зафиксировали обстрел со стороны Сирии. Уточняется, что некоторые снаряды попали на израильскую сторону, некоторые — на незаселенную местность. О пострадавших не сообщается.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.