В ДТП с автобусом на севере Италии пострадали 15 человек

На севере Италии электробус врезался в опору здания, которая находилась на другой стороне проезжей части, в результате чего водитель получил травмы, а 14 пассажиров отделались легкими ушибами. Об этом 14 октября сообщили итальянские спасательные службы.

«Вскоре после 21:00 (по местному времени; 22:00 мск. — Ред.) электробус городского транспорта после потери управления врезался в опору здания на другой стороне проезжей части. Водитель пострадал, 14 пассажиров получили ушибы», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что инцидент произошел в Местре, материковом квартале Венеции.

По данным агентства ANSA, в ДТП попал автобус компании La Linea — та же компания, которая владела автобусом, разбившимся на эстакаде в Местре на прошлой неделе, 3 октября, в результате чего погиб 21 человек. По информации газеты La Repubblica, водитель почувствовал недомогание, вследствие чего потерял управление транспортом.

О том, что 21 человек погиб при падении автобуса с эстакады в районе Местре на севере Италии, стало известно 3 октября, во вторник. Автомобиль пробил ограничители эстакады и пролетел до земли около 10 м, после чего загорелся. Помимо 21 погибшего, более 10 человек получили ранения.

Позднее установили личности всех погибших в результате автокатастрофы в Венеции с участием упавшего с эстакады автобуса. В ДТП погиб 21 человек, девять из которых ― граждане Украины, гибель некоторых из них ранее подтвердили в украинском МИДе. Еще четверо погибших ― граждане Румынии, трое ― Германии, двое ― Португалии. Также в аварии погибли по одному человеку из Хорватии, ЮАР и Италии. По факту происшествия венецианская прокуратура ведет расследование. Дело будет рассматриваться как убийство нескольких человек на дороге.