Армия Израиля применила средства ПВО по летевшей из Ливана цели

Израильские военные задействовали средства противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата «подозрительной цели», вошедшей в воздушное пространство страны из Ливана. Об этом 14 октября сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад был запущен перехватчик в сторону подозрительной цели, которая влетела на израильскую территорию из Ливана. По факту этого инцидента проводится проверка», — отметил ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Военные добавили, что до этого сработали сигналы тревоги в населенном пункте Альма, расположенном недалеко от границы с Ливаном.

Ранее в этот день сообщалось, что в ходе минометного обстрела израильской территории группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана. По группе, пытавшейся проникнуть, был нанесен удар дроном.

Израильская армия ударила по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане в ответ на минометные обстрелы. Удары были нанесены с самолетов при помощи танков и артиллерии.

Накануне израильская армия объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Метула на севере страны у границы с Ливаном. Такое решение было принято, поскольку там уже несколько дней отмечаются инциденты с представителями «Хезболлы», отметила израильская армия.

ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.