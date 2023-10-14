Реклама
Прямой эфир
Мир
Украине предрекли борьбу с Израилем за поставки западных вооружений
Мир
В Италии заявили о несоблюдении военных правил украинским командованием
Мир
Десантис посоветовал «проваливать» из США всем недовольным
Мир
Блинкен и Ван И обсудили предотвращение разрастания конфликта на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и дожди 15 октября
Мир
В Пентагоне призвали Израиль следовать «закону войны»
Мир
Второй авианосец США направился в Средиземное море
Общество
Одобряемость ипотеки в России заметно упала
Мир
Постпредство Ирана при ООН пригрозило далекоидущими последствиями Израилю
Мир
На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования
Мир
Армия Израиля сообщила об уничтожении боевиков ХАМАС
Мир
Axios сообщил об иранском предостережении Израиля от наземной операции в Газе
Мир
В Сирии заявили об остановке работы аэропорта после атаки ВВС Израиля
Мир
ФБР зафиксировало всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта
Сюжет:

Стала известна личность еще одной погибшей от нападения ХАМАС россиянки

0
Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установлена личность еще одной россиянки, которая погибла в результате нападения палестинского движения ХАМАС на фестивале электронной музыки Supernova.

Погибшей девушкой оказалась Маргарита Гусак, которая больше 10 лет проживала на территории Израиля и также имела гражданство Российской Федерации. Информацию о гибели Гусак «Известиям» 14 октября подтвердила ее лучшая подруга.

Также известны имена других погибших россиян. Это 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший на Ближний Восток в 1992 году и служивший в полиции израильского города Сдерот, и Давид Лысцов, который имел свое охранное предприятие, которое работало на фестивале Nature Party во время атаки на него боевиков.

Вектор Газы: как изменилась ситуация через неделю войны между ХАМАС и Израилем
Почему палестинское движение сравнивают с исламскими фундаменталистами и каковы перспективы эскалации конфликта

Ранее, 14 октября, стало известно, что число погибших при атаке ХАМАС на Израиль россиян выросло до 16, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Предварительно, у ХАМАС в заложниках находится минимум один россиянин, имеющий также израильское гражданство.

Накануне представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило, что прорабатываются даты и маршруты эвакуации россиян и граждан Содружества Независимых Государств (СНГ) из сектора Газа. Количество заявок в списках на эвакуацию превысило 550, из них около 400 — граждане России.

Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Помимо этого, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ на действия противника. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы нацелены на возвращение границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023