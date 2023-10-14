Стала известна личность еще одной погибшей от нападения ХАМАС россиянки

Установлена личность еще одной россиянки, которая погибла в результате нападения палестинского движения ХАМАС на фестивале электронной музыки Supernova.

Погибшей девушкой оказалась Маргарита Гусак, которая больше 10 лет проживала на территории Израиля и также имела гражданство Российской Федерации. Информацию о гибели Гусак «Известиям» 14 октября подтвердила ее лучшая подруга.

Также известны имена других погибших россиян. Это 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, переехавший на Ближний Восток в 1992 году и служивший в полиции израильского города Сдерот, и Давид Лысцов, который имел свое охранное предприятие, которое работало на фестивале Nature Party во время атаки на него боевиков.

Ранее, 14 октября, стало известно, что число погибших при атаке ХАМАС на Израиль россиян выросло до 16, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Предварительно, у ХАМАС в заложниках находится минимум один россиянин, имеющий также израильское гражданство.

Накануне представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило, что прорабатываются даты и маршруты эвакуации россиян и граждан Содружества Независимых Государств (СНГ) из сектора Газа. Количество заявок в списках на эвакуацию превысило 550, из них около 400 — граждане России.

Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Помимо этого, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ на действия противника. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы нацелены на возвращение границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.