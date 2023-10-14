Реклама
Прямой эфир
Мир
Украине предрекли борьбу с Израилем за поставки западных вооружений
Мир
В Италии заявили о несоблюдении военных правил украинским командованием
Мир
Десантис посоветовал «проваливать» из США всем недовольным
Мир
Блинкен и Ван И обсудили предотвращение разрастания конфликта на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и дожди 15 октября
Мир
В Пентагоне призвали Израиль следовать «закону войны»
Мир
Второй авианосец США направился в Средиземное море
Общество
Одобряемость ипотеки в России заметно упала
Мир
Постпредство Ирана при ООН пригрозило далекоидущими последствиями Израилю
Мир
На Украине призвали всех военнообязанных явиться в центры комплектования
Мир
Армия Израиля сообщила об уничтожении боевиков ХАМАС
Мир
Axios сообщил об иранском предостережении Израиля от наземной операции в Газе
Мир
В Сирии заявили об остановке работы аэропорта после атаки ВВС Израиля
Мир
ФБР зафиксировало всплеск угроз из-за палестино-израильского конфликта
Сюжет:

Мишель анонсировал экстренный саммит ЕС по конфликту в Израиле

Глава Евросовета Мишель сообщил, что ЕС проведет экстренный саммит по Израилю
0
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) проведет 17 октября экстренный саммит по конфликту в Израиле, об этом говорится в письме-приглашении главы Евросовета Шарля Мишеля, опубликованном 14 октября на его сайте.

Он подчеркнул, что ЕС должен работать над предоставлением гуманитарной помощи и предотвращением региональной эскалации конфликта. Также ключевое значение имеет тесное взаимодействие блока с региональными игроками, поскольку они пострадали от конфликта.

«Конфликт может иметь серьезные последствия для безопасности европейского сообщества. Если мы не будем осторожны, это может привести к обострению напряженности между сообществами и подпитке экстремизма», — добавил Мишель.

Он обратил внимание, что существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны, на территории которых уже имеется значительное количество беженцев.

Глава Евросовета призвал представителей стран — участниц ЕС принять участие в экстренном саммите, чтобы вместе обсудить возникшие проблемы.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что готова начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши.

Также в субботу ЦАХАЛ сообщила о начале нанесения широкомасштабных ударов по террористическим объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Днем ранее Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. В субботу Тель-Авив продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

Вектор Газы: как изменилась ситуация через неделю войны между ХАМАС и Израилем
Почему палестинское движение сравнивают с исламскими фундаменталистами и каковы перспективы эскалации конфликта

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023