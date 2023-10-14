Мишель анонсировал экстренный саммит ЕС по конфликту в Израиле

Евросоюз (ЕС) проведет 17 октября экстренный саммит по конфликту в Израиле, об этом говорится в письме-приглашении главы Евросовета Шарля Мишеля, опубликованном 14 октября на его сайте.

Он подчеркнул, что ЕС должен работать над предоставлением гуманитарной помощи и предотвращением региональной эскалации конфликта. Также ключевое значение имеет тесное взаимодействие блока с региональными игроками, поскольку они пострадали от конфликта.

«Конфликт может иметь серьезные последствия для безопасности европейского сообщества. Если мы не будем осторожны, это может привести к обострению напряженности между сообществами и подпитке экстремизма», — добавил Мишель.

Он обратил внимание, что существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны, на территории которых уже имеется значительное количество беженцев.

Глава Евросовета призвал представителей стран — участниц ЕС принять участие в экстренном саммите, чтобы вместе обсудить возникшие проблемы.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что готова начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши.

Также в субботу ЦАХАЛ сообщила о начале нанесения широкомасштабных ударов по террористическим объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Днем ранее Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. В субботу Тель-Авив продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».