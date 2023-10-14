Сотрудники ВГА Харьковской области попали под удар беспилотника

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю с сотрудниками военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области и активистами «Единой России». Об этом 14 октября сообщили в Telegram-канале ВГА.

«В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА совместно с активистами центра помощи «Единой России» на подконтрольной территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате атаки украинского дрона один сотрудник ВГА получил легкое ранение, его доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Среди волонтеров центра помощи «Единой России» пострадавших нет.

Ранее, 12 октября, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в одном из районов региона взрывом был поврежден объект критической инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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