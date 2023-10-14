ВКС РФ уничтожили пункты управления и склады с боеприпасами боевиков в Сирии

Российские силы нанесли высокоточные удары по объектам вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Как заявил 14 октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, поражены два пункта управления и пять складов с боеприпасами.

«В целях пресечения подобных попыток ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков», — сказал он.

Кулить подчеркнул, что боевики радикальных формирований продолжают совершать попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с применением беспилотников кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня.

Ранее, 8 октября, в ЦПВС заявили о гибели одного сирийского военного и ранении еще двоих в результате удара беспилотника, выпущенного террористами из провинции Латакия. Там рассказали, что беспилотник был запущен боевиками незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Шейх-Мухаммед.

5 октября Кулить сообщил, что террористические группировки в Сирии готовят провокацию с применением отравляющих веществ, направленную на дискредитацию российской группировки войск. По словам контр-адмирала, представители псевдогуманитарной организации «Белые каски», действующие в координации с террористами группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), доставили шесть емкостей с хлором в район населенного пункта Эриха.

Кроме того, 3 октября ЦПВС также сообщал о подготовке нападения террористов на пункты дислокации военных РФ и Сирии с применением беспилотников кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня. По данным центра, на тот момент к нападению готовились террористические группировки «Исламская партия Туркестана» и «Ансар ат-Таухид» (обе запрещены в РФ), действующие в идлибской зоне деэскалации на территории провинций Идлиб, Алеппо и Латакия.