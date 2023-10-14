ЦАХАЛ ударила по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане в ответ на минометные обстрелы, говорится 14 октября в Telegram-канале израильской армии.

Удары были нанесены с самолетов при помощи танков и артиллерии.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в субботу ЦАХАЛ сообщила о нескольких попытках вооруженных людей проникнуть на территорию Израиля из Ливана. Одна из попыток была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

Немногим ранее армия Израиля также предотвратила попытку террористов проникнуть в страну. К обороне также был привлечен беспилотник.

ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.