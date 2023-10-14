В России утвердили 22 ноября Днем психолога

Российское правительство утвердило 22 ноября Днем психолога. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила 14 октября пресс-служба кабмина.

Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

«В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране», — поясняется в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Учредить новый праздник и отмечать его в указанный день главу государства попросил один из участников II Конгресса молодых ученых и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в сфере науки и образования, который прошел 1 декабря 2022 года.

Отмечается, что сейчас более 7 млн человек задействованы в сфере оказания услуг психологической помощи населению.

Ранее, 10 сентября, первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что во всех регионах России в поликлиниках теперь работают психологи.

Так, с 1 июля у россиян появилась возможность обращаться к психологам в поликлиниках. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, медицинские психологи создавались в каждой поликлинике, в том числе и в регионах.