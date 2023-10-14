Офис Би-би-си в Лондоне облили красной краской

Штаб-квартиру британской телерадиовещательной компании «Би-би-си» в Лондоне облили красной краской представители пропалестинской группы. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает телеканал Sky News.

По его данным, корпорацию обвинили в соучастии в «выработке согласия на оккупационный геноцид палестинцев».

«Распространение лжи об оккупации и выработка согласия на военные преступления Израиля означают, что на ваших руках палестинская кровь», — прокомментировала ситуацию с краской организация Palestine Action в X (бывш. Twitter).

В самой компании отказались комментировать ситуацию, заявив, что это дело правоохранителей.

Би-би-си не в первый раз сталкивается со шквалом критики в результате освещения палестино-израильского конфликта. Так, ранее она подвергалась критике ввиду отказа компании называть членов палестинского освободительного движения ХАМАС террористами. Среди прочих с осуждением выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назвавший позицию корпорации ситуацией «на грани позора».

Ранее в этот день митинг в поддержку Палестины организовали в Париже. На фоне этого во французской столице начались задержания, полиция применяла слезоточивый газ.

Демонстрации проходят на фоне серьезного обострения палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.