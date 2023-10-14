Онколог назвал предупреждающий об онкологическом заболевании симптом

Предвестником злокачественной опухоли могут быть болевые ощущения, написал 14 октября в своем Telegram-канале врач-онколог, хирург Иван Карасев.

По его словам, внимание человека должна привлечь головная боль, которая мучает длительное время. Особенно если она не снимается препаратами.

«Здоровое тело просто так не болит», — подчеркнул онколог.

Также признаком развития рака в организме может оказаться мелочь, на которую не все вовремя обращают внимание. Так, о появлении опасных новообразований могут предупреждать нарушения работы ЖКТ, а также изменения кожи.

До появления боли у человека может отмечаться постоянная усталость и немного повышенная температура, которая держится продолжительное время.

«Важный пункт — это играть на опережение, а значит, заниматься профилактикой. Это не просто перестать пить, курить, но и начать заниматься спортом», — заключил специалист.

Как добавляет «Газета.Ru», ранее в этот день сообщалось, что американские ученые из Техасского университета в Остине разработали биопрепарат PEG-MTAP, восстанавливающий способность иммунной системы противодействовать раку. Ученые испытали лекарство на лабораторных мышах. Наблюдения показали, что после введения препарата иммунные Т-клетки начали активно атаковать опухоли.

В апреле главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал, что если онкологическое заболевание диагностируется в молодом возрасте, то нередко речь идет уже о поздних стадиях, которые сложнее поддаются лечению.