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Молодежная сборная России обыграла «Сантос» U20 со счетом 6:4

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Фото: РФС
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Молодежная сборная РФ по футболу обыграла «Сантос» U20 в товарищеском матче со счетом 6:4. Встреча состоялась 14 октября в одноименном городе в Бразилии.

В российской команде голами отметились Иван Зазвонкин, Никита Салтыков, Иван Иванов, Александр Кокшаров и Кирилл Никишин, на счету у которого дубль. Забитыми мячами в «Сантосе» проявил себя Луис Силва, оформивший хет-трик, а также автоголом отметился Максим Шнапцев.

Как добавляет «Газета.Ru», это была третья игра молодежной сборной России с клубами из Бразилии. Днем ранее россияне одержали победу над «Палмейрасом» со счетом 3:1, а до этого, 12 октября, юноши сыграли вничью с командой «СКА Бразил» (2:2).

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Ранее, 5 октября, Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что юношеские сборные России в возрасте до 17 лет допущены до участия в чемпионатах мира в своих категориях. Разрешение связано с решением исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, который позволил российским командам участвовать в континентальных первенствах.

Позднее, 8 октября, сообщалось, что внутри УЕФА возникли разногласия из-за решения организации о восстановлении российских юниорских сборных. Отмечалось, что на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью вновь поставить вопрос о недопуске российских молодежных команд.

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