Ряд стран G20 предложили отразить в итоговом заявлении не только конфликт на Украине

В завершающий день саммита спикеров парламентов стран G20 делегаты приняли итоговое заявление. Текст документа есть в распоряжении «Известий». При этом ряд стран-участниц указали на отсутствие в параграфе, посвященном ситуации на Украине, других конфликтов, в том числе палестино-израильского.

В декларации по итогам парламентского саммита параграф, который касается Украины, полностью повторяет формулировки решения прошедшего в сентябре саммита лидеров «группы двадцати» в Индии. Делегации снова признали различие взглядов и оценок ситуации, а также подчеркнули негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности в связи с ситуацией на Украине.

Делегация Индонезии 13 октября предложила дополнить итоговый документ и внести туда вопрос по палестино-израильскому конфликту, сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако итоговое заявление было принято консенсусом делегаций в изначальном виде, прокомментировал «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, который был в составе российской делегации.

«Ряд стран зарезервировали свою позицию по параграфу 20 (в нем как раз говорится об Украине. — Ред.) в силу отсутствия там упоминания других конфликтов, кроме украинского», — объяснил Косачев.

Накануне Косачев заявил, что делегации США, Канады, Франции и Германии не приехали в Нью-Дели, поскольку в повестке не оказалось антироссийских тезисов. Сенатор выразил надежду, что повестка следующего, юбилейного, X саммита председателей парламентов «большой двадцатки» в Бразилии будет «не менее объединительная».