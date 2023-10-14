Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой спутников
Ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу из 22 интернет-спутников Starlink. Запуск осуществили с американской базы на мысе Канаверал во Флориде, передает телеканал «Известия». С 2019 года компания SpaceX вывела на орбиту более 5,2 тыс. спутников. Starlink является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть доступна пользователям в 62 странах.
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