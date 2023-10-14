Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 октября заявила, что США довели палестино-израильский конфликт до предельной точки.

Таким образом она отреагировала на действия американского Госдепартамента, наделившего своих госслужащих и их семьи правом покинуть Израиль в связи с «беспрецедентной ситуацией в области безопасности».

«Гарант безопасности в регионе довел безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого, 12 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США с 13 октября начнут чартерными рейсами в Европу вывозить желающих покинуть Израиль американцев.

Палестинское движения ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.