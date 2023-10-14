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В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений закрыли для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье Невы. Об этом 14 октября сообщил корреспондент «Известий» Максим Бажанов.

«И снова Петербург заливают дожди. Это пришел циклон, который называется «Тино». Уже пять часов вечера, а затворы дамбы вновь были опущены, потому что есть угроза наводнения», — сказал он.

Дирекция КЗС в Telegram-канале сообщила, что возможно повышение уровня воды выше критической отметки — +160 см.

«Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива», — отмечается в сообщении.

Также прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

По словам корреспондента, на улице также сильный ветер. Ожидается его усиление порывами до 18–23 м/с.

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Ранее, 7 октября, сообщалось, что сильный ветер повалил светофор и деревья в Санкт-Петербурге. Сотрудники коммунальных служб с самого утра устраняли последствия порывистого ветра.

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