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Галимов пообещал «раскатать» Чурчаева в предстоящем бою

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Фото: РЕН ТВ
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Мастер спорта по боксу, боец смешанного стиля Шамиль Галимов по прозвищу Пахан 14 октября заявил «Известиям», что в предстоящем бою с Шовхалом Чурчаевым одержит уверенную победу.

Их поединок состоится 27 октября в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Галимов уже участвовал в схватке с Чурчаевым в октябре 2022 года. Тогда Пахан потерпел поражение, по его словам, несправедливое.

«Если он (Чурчаев. — Ред.) считает такие бои за победу, то он далеко не чемпион», — заметил Галимов.

Между тем спортсмен отметил, что его соперник на сегодняшний день один из самых «шипящих и звенящих» бойцов, но это не помешает Галимову «раскатать» оппонента в октагоне.

«Я матадор, вот и всё. И тебя тоже раскатаю, Шовхал, подожди чуть-чуть, твое время закончится», — обратился он к Чурчаеву.

Галимов заверил, что продемонстрирует свои навыки борьбы. Боец также указал на то, что, несмотря на высокий рост, Чурчаев вряд ли сможет получить преимущество в стойке.

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Главным боем предстоящего турнира суперсерии станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате три раунда по три минуты. В соглавном бою встретятся представитель поп-ММА Чурчаев и серебряный призер Кубка мира Галимов. Кроме того, зрители увидят схватку между профессиональным бойцом ММА Ильясом Якубовым и чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, а также бой между Иваном Емельяненко и Юрием Рябым.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.

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