Пропавшую девочку нашли полицейские в Приморье

Полицейские в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась и провела в лесу ночь. Об этом 14 октября сообщило в своем Telegraм-канале управление МВД по региону.

«В ходе поисковых мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Большекаменский» капитаны полиции Дмитрий Лисица и Яна Дьяченко, а также лейтенант полиции Антон Карпинский заметили девочку ранним утром 14 октября в районе поселка Волчанец», — уточнили в полиции.

Малолетняя рассказала, что во время прогулки увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. Ночь девочка провела в лесу и решила искать дорогу, чтобы вернуться домой.

«Девочку доставили в отдел полиции и передали законным представителям», — отметили в правоохранительных органах.

Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей ребенка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей». С семьей провели профилактическую беседу.

О пропаже семилетней дочери в пятницу сообщила в полицию 35-летняя жительница Фокино. По ее словам, девочка ушла из дома и не вернулась. Ребенка искали полицейские Фокино и Большого Камня, а также сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, Следственного комитета и волонтеры общественной организации «ПримПоиск».

В конце сентября в тайге Хакасии пропали пятеро подростков 2008–2010 годов рождения. Они ушли в лес за орехами и перестали выходить на связь. В их поисках задействовали 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Спустя 12 часов после исчезновения подростков нашли в 7 км от деревни Нижний Матур живыми.