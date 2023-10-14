Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о влиянии выборов в Польше на уменьшение поддержки Украины
Политика
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Армия Израиля сообщила о широкомасштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Спорт
МОК изучит возможность проведения киберспортивных игр
Общество
В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Спорт
Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России
Общество
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
Мир
В Израиле сообщили о попытке проникновения вооруженной группы из Ливана
Мир
Версальский дворец эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Общество
Новый парк с сенсорными садами и лугом появится на северо-востоке Москвы
Спорт
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Экономика
В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России
Мир
Кулеба объяснил проблемы в отношениях Киева и Варшавы выборами в Польше
Мир
На Украине сообщили о требовании Зеленского к СМИ замалчивать факты коррупции

Пропавшую девочку нашли полицейские в Приморье

Полицейские в Приморье нашли заблудившуюся девочку, которая провела ночь в лесу
0
Фото: ГУ МВД России по Приморскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая заблудилась и провела в лесу ночь. Об этом 14 октября сообщило в своем Telegraм-канале управление МВД по региону.

«В ходе поисковых мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Большекаменский» капитаны полиции Дмитрий Лисица и Яна Дьяченко, а также лейтенант полиции Антон Карпинский заметили девочку ранним утром 14 октября в районе поселка Волчанец», — уточнили в полиции.

Малолетняя рассказала, что во время прогулки увидела собаку, пошла за ней в лес и заблудилась. Ночь девочка провела в лесу и решила искать дорогу, чтобы вернуться домой.

«Девочку доставили в отдел полиции и передали законным представителям», — отметили в правоохранительных органах.

Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли родителей ребенка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП «Ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей». С семьей провели профилактическую беседу.

О пропаже семилетней дочери в пятницу сообщила в полицию 35-летняя жительница Фокино. По ее словам, девочка ушла из дома и не вернулась. Ребенка искали полицейские Фокино и Большого Камня, а также сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, Следственного комитета и волонтеры общественной организации «ПримПоиск».

Растущие пропажи: можно ли остановить исчезновения детей
Чаще всего ищут сбежавших из дома и потерявшихся в людных местах или на природе

В конце сентября в тайге Хакасии пропали пятеро подростков 2008–2010 годов рождения. Они ушли в лес за орехами и перестали выходить на связь. В их поисках задействовали 39 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Спустя 12 часов после исчезновения подростков нашли в 7 км от деревни Нижний Матур живыми.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023