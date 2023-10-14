В Израиле сообщили о попытке проникновения вооруженной группы из Ливана
В ходе минометного обстрела израильской территории группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, сообщила 14 октября в Telegram-канале израильская армия (ЦАХАЛ).
«В ходе ударов была выявлена террористическая ячейка, подозреваемая в намерении выпустить противотанковые ракеты в сторону Израиля», — сказано в сообщении.
Как отмечается, по группе, пытавшейся проникнуть, был нанесен удар дроном.
В ответ на минометный обстрел Израиля военные наносят удары по местам запуска снарядов.
В этот день ЦАХАЛ также сообщала, что была предотвращена попытка террористов проникнуть в страну с территории Ливана. Отмечалось, что беспилотный летательный аппарат израильской армии атаковал террористическую ячейку.
Накануне израильская армия объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Метула на севере страны у границы с Ливаном. Такое решение было принято, поскольку там уже несколько дней отмечаются инциденты с представителями ливанской шиитской группировки «Хезболла», отметила израильская армия.
ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».
По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.