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Рогов заявил об атмосфере террора в оккупированном ВСУ Запорожье

Рогов: в оккупированном ВСУ Запорожье жители ждут ВС РФ из-за атмосферы террора
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Атмосфера террора царит в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, жители которого ждут прихода Вооруженных сил РФ. Об этом 14 октября заявил «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ровно 80 лет назад — 14 октября 1943 года — завершилась Запорожская фронтовая наступательная операция советских войск, исходом которой стало освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. В настоящее время киевский режим запрещает местным жителям отмечать памятную дату, отметил глава движения.

«Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения», — отметил он.

Рогов добавил, что сегодня жизнь в Запорожье отбрасывает на 80 лет назад, в то время, когда город был захвачен нацистами. Однако уверенность в освобождении города есть у всех, даже у противника, заключил он.

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Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов, в числе которых и Запорожская область, в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Это происходит на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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