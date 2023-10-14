Полицейские обнаружили в ЛНР схрон с оружием и формой СБУ
Сотрудники полиции обнаружили в пригороде Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР) тайник с боеприпасами и формой спецслужб Украины, сообщается 14 октября на портале «МВД Медиа».
Как следует из опубликованных кадров, схрон находился в окопе и был присыпан песком.
Из тайника изъяли четыре противотанковые мины ТМ-72 со взрывателями, три противотанковых гранатомета РПГ-22, четыре выстрела к РПГ-7, а также порядка 500 патронов калибра 7,62 мм.
«Установлено, что тайник был организован во время отступления украинскими боевиками, что также подтверждает изъятая из него форма спецслужб Украины», — уточнили в полиции.
В частности, из тайника была изъята форма Службы безопасности Украины (СБУ).
В районе Северодонецка в конце сентября силовики изъяли из схрона более 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).
До этого, 10 сентября, военная комендатура ЛНР рассказала об обнаружении крупного схрона с оружием и боеприпасами, который, предварительно, был предназначен для совершения терактов в республике во время выборов в этот день. Уточнялось, что содержимое обследовали саперы. Часть боеприпасов утилизируют, пригодные отдадут российским военнослужащим.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.