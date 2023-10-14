Госдеп разрешил вернуться в США некоторым сотрудникам посольства в Иерусалиме

Некоторым сотрудникам американского посольства в Иерусалиме разрешено вернуться в США, сообщил 14 октября американский Госдепартамент.

«Госдепартамент США санкционирует выезд нештатных сотрудников <…> из посольства США в Иерусалиме и филиала в Тель-Авиве», — сказано в сообщении, которое приводит телеканал CGTN America в соцсети X (бывш. Twitter).

Как отмечается, в Соединенные Штаты могут вернуться также и члены семей дипломатов, которым разрешен выезд из Израиля.

Решение было принято на фоне непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в Израиле.

Как сообщил 12 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США с 13 октября начнут вывозить чартерными рейсами в Европу желающих покинуть Израиль граждан Соединенных Штатов.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.