Смеявшийся над падениями Байдена сенатор упал с трапа самолета

Американский сенатор от штата Алабама Томми Тубервилл, который ранее критиковал президента Джо Байдена за неоднократные падения, подвергся насмешкам в Сети после того, как сам упал с лестницы самолета. На это обратило внимание издание Newsweek.

Политик оступился и скатился вниз сразу с нескольких ступенек на трапе при выходе из самолета. В руках у него был багаж и спортивная сумка.

У подножия трапа ему помогли подняться сотрудники аэропорта. Фотографии казуса, сделанные очевидцами, распространились в Сети.

«Королева карма нанесла визит Томми Тубервиллю. Оставайтесь столько, сколько захотите, мэм», — прокомментировал снимки падения политика в соцсети X (бывш. Twitter) пользователь Brooklyn Dad.

Десятки пользователей напомнили, что ранее сенатор неоднократно высмеивал президента США за падения.

В конце сентября журнал The Spectator написал, что демократы обеспокоены физическим состоянием Байдена, которое может ухудшиться к выборам в 2024 году.

Тогда же портал Axios указал, что Байден всё чаще стал носить теннисную обувь вместо классических ботинок из-за участившихся случаев падения на публике. Политик неоднократно падал на мероприятиях, трапах самолетов и с велосипеда.

4 сентября был опубликован опрос, который показал отношение американцев к своему президенту. По его результатам большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для выдвижения на второй срок. Кроме того, большинство респондентов критикует его деятельность как во внутренней политике, так и во внешней.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.