Число погибших после атаки ХАМАС граждан РФ выросло до 16, еще 8 пропали

По состоянию на 14 октября число погибших россиян в Израиле с израильским гражданством возросло до 16 человек. Об этом в субботу сообщили в посольстве России в этой стране.

В то же время идут проверка и подтверждение имеющихся данных.

Кроме того, из информации от израильской стороны известно, что восемь россиян числятся пропавшими без вести. Предварительно, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС.

Посольство, помимо прочего, следит за ситуацией с вылетами из тель-авивского международного аэропорта.

Ранее сообщалось о четырех погибших гражданах РФ и еще 12 без вести пропавших.

Помимо этого, как сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль, Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по сектору Газа и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах и столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.