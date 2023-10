Россиянин выиграл международный конкурс среди фотографов дикой природы

Россиянин Михаил Коростелев победил в конкурсе среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year в номинации Under Water («Под водой»). Его фотография была опубликована 12 октября на сайте премии.

«Победить в этом соревновании — как получить «Оскар». Это самый главный в мире конкурс кадров дикой природы», — сказал Коростелев 14 октября «РИА Новости».

Он рассказал, что снимает дикую природу уже более 10 лет, однако в данном конкурсе одержал победу впервые. Так, его работа «Питомник бегемотов» стала лучшей в номинации Under Water («Под водой») в 2023 году.

По словам фотографа, перед тем как сделать снимок, он сначала нашел подходящее озеро, а потом несколько недель наблюдал за семьей бегемотов и изучал их повадки с помощью подводного дрона.

Несмотря на репутацию «кровожадных и беспощадных убийц», Коростелев был уверен, что съемка бегемотов безопасна. При этом победный кадр был сделан, когда фотограф проплывал мимо бегемотов на лодке с друзьями.

«Я увидел самку с детенышами, за минуту подошел к бегемотам, сделал кадр, они поплыли в сторону, а я вернулся на лодку. И экспресс-съемка принесла мне победу в самом престижном конкурсе», — рассказал он.

