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Россиянин выиграл международный конкурс среди фотографов дикой природы

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Фото: nhm.ac.uk
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Россиянин Михаил Коростелев победил в конкурсе среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year в номинации Under Water («Под водой»). Его фотография была опубликована 12 октября на сайте премии.

«Победить в этом соревновании — как получить «Оскар». Это самый главный в мире конкурс кадров дикой природы», — сказал Коростелев 14 октября «РИА Новости».

Он рассказал, что снимает дикую природу уже более 10 лет, однако в данном конкурсе одержал победу впервые. Так, его работа «Питомник бегемотов» стала лучшей в номинации Under Water («Под водой») в 2023 году.

По словам фотографа, перед тем как сделать снимок, он сначала нашел подходящее озеро, а потом несколько недель наблюдал за семьей бегемотов и изучал их повадки с помощью подводного дрона.

Несмотря на репутацию «кровожадных и беспощадных убийц», Коростелев был уверен, что съемка бегемотов безопасна. При этом победный кадр был сделан, когда фотограф проплывал мимо бегемотов на лодке с друзьями.

«Я увидел самку с детенышами, за минуту подошел к бегемотам, сделал кадр, они поплыли в сторону, а я вернулся на лодку. И экспресс-съемка принесла мне победу в самом престижном конкурсе», — рассказал он.

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20 июня стало известно, что фотографы МИЦ «Известия» Эдуард Корниенко и Павел Волков оказались в числе победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики. Так, Волков занял первое место в номинации «Серия фотографий» за фотопроект «Реквием», посвященный трагедии жителей Луганска. Корниенко, в свою очередь, получил второе место в номинации «Одиночная фотография» за репортажный кадр «Персональная трагедия».

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