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Армия Израиля зафиксировала несколько обстрелов со стороны Ливана

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Армия Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала несколько обстрелов со стороны Ливана. Об этом 14 октября сообщили в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

Обстрелы были зафиксированы в сторону района Хар-Дов.

Как уточняется, израильские военные открыли ответный огонь.

«Солдаты <...> на данный момент наносят удары по источнику пусков», — сказано в сообщении.

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Накануне ЦАХАЛ объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Метула на севере страны у границы с Ливаном. Такое решение было принято, поскольку там уже несколько дней отмечаются инциденты с представителями ливанской шиитской группировки «Хезболла», отметила израильская армия.

11 октября армия Израиля сообщила о проникновении в воздушное пространство страны с территории Ливана. В нескольких районах прозвучали сирены. Днем ранее, 10 октября, сигналы тревоги также сработали в северных районах еврейского государства на границе с Ливаном. 9 октября израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Ливана. В этот же день «Хезболла» заявила об ударах по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов.

ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

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