В Варшаве полиция задержала угрожавшего устроить взрыв мужчину

Польские правоохранители задержали мужчину, который залез на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы в Варшаве и угрожал устроить взрыв. Об этом 14 октября сообщил портал «Виртуальная Польша».

«Полиция завершила свою операцию на площади Пилсудского», — сказано в сообщении.

Мужчина спустился с памятника и был задержан. Как отмечается, переговоры длились примерно с 11:00 (12:00 мск).

При этом не приводится информация о том, было ли при мужчине взрывное устройство и выдвигал ли он какие-либо требования.

Ранее в этот день сообщалось, что в польской столице неизвестный мужчина забрался на памятник и угрожал устроить взрыв. По словам очевидцев, в ногах у него якобы был предмет, напоминающий взрывное устройство, а в руках он держал, предположительно, взрыватель. Место происшествия было оцеплено полицейскими.