Москвичам предложили написать цифровой диктант

В Москве в павильоне «Умный город» на ВДНХ 14 октября проходит семейный день цифровой грамотности.

В мероприятии принимают участие эксперты департамента информационных технологий столицы, а также представители ведущих IТ-компаний. Они рассказывают собравшимся о роли цифровых услуг, а также о правилах безопасности в диджитал-среде.

Гости благодаря тематическим интерактивным зонам могут познакомиться с ключевыми направлениями развития столичной цифровой экосистемы и принять участие в акции «Цифровой диктант». Победители получат подарки.

Ранее в этот день секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на саммите спикеров парламентов G20 в Индии заявил, что российское законодательство в области цифры объединят в единый цифровой кодекс. По его словам, цифровой кодекс создаст четкие и понятные правила работы для IT-бизнеса и позволит эффективнее защищать права граждан в цифровой среде.