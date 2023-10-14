Глава МВД Франции проведет совещание по безопасности из-за убийства учителя

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен проведет совещание по вопросам усиления мер безопасности с представителями силовых ведомств после убийства школьного учителя в городе Аррас. Об этом 14 октября сообщил на своем сайте телеканал BFMTV.

Встреча запланирована на 16:30 (17:30 мск) в субботу. Ее темой станет усиление мер безопасности не только в районе учебных заведений, но и на массовых мероприятиях. Главное внимание будет сосредоточено вокруг стадионов, где в субботу вечером пройдут игры матчей чемпионата мира по регби.

По завершении совещания министр обнародует основные принятые ведомствами решения.

Ранее в субботу во Франции мобилизовали до 7 тыс. солдат Sentinelle. Это произошло после нападения на школу в Аррасе.

Вооруженный ножом мужчина напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале) 13 октября. Он убил учителя и ранил несколько человек. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

Нападавшим оказался 20-летний молодой человек.

После нападения во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Спецслужбы страны сообщили, что за атакой на школу стоит группа из восьми человек, они были задержаны.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье убитого при нападении на школу учителя. Он отметил, что педагог спас жизни своих коллег и учеников. Кроме того, произошедшее французский лидер назвал проявлением «варварского исламистского терроризма».