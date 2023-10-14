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Посол Палестины рассказал о помощи россиянам в эвакуации из сектора Газа

Посол Палестины в РФ: вопрос эвакуации россиян из сектора Газа прорабатывается
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву. Об этом в субботу, 14 октября, сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Я говорил с нашим посольством в Египте, вопрос прорабатывается. Российской стороне мы помогаем, чтобы вывезти не всех, а хотя бы тех, кто хочет, из сектора Газа до Египта, а потом из Египта в Москву», — заявил Нофаль ТАСС.

Он сообщил, что эвакуация с помощью самолетов возможна либо через Египет, либо через Израиль, из сектора Газа возможности вылететь нет.

Однако Нофаль не уточнил сроки эвакуации.

Ранее в этот день стало известно, что число погибших при атаке ХАМАС на Израиль россиян выросло до 16, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Предварительно, у ХАМАС в заложниках находится минимум один россиянин, имеющий также израильское гражданство.

13 октября представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило, что прорабатываются даты и маршруты эвакуации россиян и граждан Содружества Независимых Государств (СНГ) из сектора Газа. Количество заявок в списках на эвакуацию превысило 550, из них около 400 — граждане России.

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Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по сектору Газа и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах и столицей в Иерусалиме. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.

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