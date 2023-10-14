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Парламенты G20 заявили о недопустимости угрозы применения ядерного оружия

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Фото: AP Photo/Evelyn Hockstein
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Участники прошедшего в Индии IX Саммита председателей парламентов государств G20 заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном 14 октября по итогам парламентского саммита объединения на его странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Также в коммюнике отмечается, что все государства обязаны соблюдать принципы международного права, а дипломатия имеет решающее значение для урегулирования конфликтов и преодоления кризисов.

«Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны», — отмечается в документе G20.

Участники парламентской встречи G20 также «с большой обеспокоенностью отметили огромные человеческие страдания и негативные воздействия, которые несут с собой войны и конфликты по всему миру».

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Накануне член российской делегации на саммите, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что делегации США, Канады, Франции и Германии не приехали в Нью-Дели, поскольку в повестке не оказалось антироссийских тезисов. Сенатор выразил надежду, что повестка следующего, юбилейного, X Саммита председателей парламентов «большой двадцатки» в Бразилии будет «не менее объединительная».

В сентябре в Индии проходил саммит G20. Участие в саммите приняли лидеры «двадцатки» и главы еще девяти стран, в том числе Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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