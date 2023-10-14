ЦАХАЛ сообщила об аресте 56 подозреваемых в терроризме

Израильские военные арестовали 56 лиц, подозреваемых в терроризме, сообщила в субботу, 14 октября, Армия обороны Израиля на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Ночью силы ЦАХАЛ, ШАБАК (общая служба безопасности Израиля. — Ред.) и МГБ (министерство национальной безопасности Израиля. — Ред.) действовали совместно с бойцами 877-й дивизии Иудеи и Самарии, а также с пограничными войсками в рамках борьбы с терроризмом и арестовали 56 разыскиваемых подозреваемых», — говорится в сообщении.

У арестованных в ходе обысков конфисковали оружие.

Ранее в субботу ЦАХАЛ получила сигнал о потенциальном проникновении в воздушное пространство на севере страны вражеского летательного аппарата. Сирены прозвучали в Горнот-ха-Галиле. Позднее армия Израиля назвала сигнал о воздушной тревоге ложным.

В этот же день стало известно, что в плену у боевиков ХАМАС находится более 120 гражданских лиц.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.