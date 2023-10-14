Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о влиянии выборов в Польше на уменьшение поддержки Украины
Политика
Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Армия Израиля сообщила о широкомасштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Спорт
МОК изучит возможность проведения киберспортивных игр
Общество
В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Спорт
Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России
Общество
«Ночные волки» провели мотопробег в честь закрытия сезона
Мир
В Израиле сообщили о попытке проникновения вооруженной группы из Ливана
Мир
Версальский дворец эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Общество
Новый парк с сенсорными садами и лугом появится на северо-востоке Москвы
Спорт
Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Экономика
В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России
Мир
Кулеба объяснил проблемы в отношениях Киева и Варшавы выборами в Польше
Мир
На Украине сообщили о требовании Зеленского к СМИ замалчивать факты коррупции

Мужчина забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Варшаве мужчина забрался на вершину памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском. Он угрожает устроить взрыв. Об этом 14 октября сообщил портал «Виртуальная Польша» со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что в ногах у мужчины якобы есть предмет, напоминающий взрывное устройство, а в руках он держит, предположительно, взрыватель.

Место происшествия оцепили правоохранители.

«На месте находятся полицейские, в том числе контртеррористическая группа и переговорщики», — проинформировал пресс-секретарь полиции Сильвестр Марчак.

В целях безопасности перекрыты площадь, улица и прилегающая территория к памятнику.

Монумент представляет собой шестиметровый треугольник со ступенями, напоминающий трап самолета. С одной стороны памятника перечислены имена 96 жертв трагедии, а с другой нанесена надпись на польском языке: «Памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2010».

Отложенный эффект: названы основные версии крушения Ту-154
Отложенный эффект: названы основные версии крушения Ту-154
Следствие сосредоточилось на двух возможных причинах авиакатастрофы — некачественном топливе и перегрузе

В марте на Украине, в Черновцах, мужчина угрожал взорвать гранату в помещении апелляционного суда после того, как его сына приговорили к пяти годам тюрьмы.

Позднее стало известно, что он согласился сдать гранату и травматический пистолет, который он также имел при себе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023