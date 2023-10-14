Мужчина забрался на памятник в Варшаве и угрожает устроить взрыв

В Варшаве мужчина забрался на вершину памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском. Он угрожает устроить взрыв. Об этом 14 октября сообщил портал «Виртуальная Польша» со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что в ногах у мужчины якобы есть предмет, напоминающий взрывное устройство, а в руках он держит, предположительно, взрыватель.

Место происшествия оцепили правоохранители.

«На месте находятся полицейские, в том числе контртеррористическая группа и переговорщики», — проинформировал пресс-секретарь полиции Сильвестр Марчак.

В целях безопасности перекрыты площадь, улица и прилегающая территория к памятнику.

Монумент представляет собой шестиметровый треугольник со ступенями, напоминающий трап самолета. С одной стороны памятника перечислены имена 96 жертв трагедии, а с другой нанесена надпись на польском языке: «Памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2010».

В марте на Украине, в Черновцах, мужчина угрожал взорвать гранату в помещении апелляционного суда после того, как его сына приговорили к пяти годам тюрьмы.

Позднее стало известно, что он согласился сдать гранату и травматический пистолет, который он также имел при себе.