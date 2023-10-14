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Минобороны показало кадры уничтожения с воздуха боевиков ВСУ в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Бойцы Южной группировки Вооруженных сил РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили украинских боевиков на позициях в зоне спецоперации. Кадры ликвидации живой силы ВСУ 14 октября представило Минобороны.

На записи видно, как расчетом беспилотников вычисляются позиции противника на открытой местности. Затем операторами БПЛА были нанесены удары по укрытиям и окопам опорных пунктов Вооруженных сил Украины, обратившие живую силу противника в бегство.

Цель была ликвидирована, несмотря на нахождение позиции в лесополосе.

Ранее в этот день оборонное ведомство РФ опубликовало видео, на котором российские военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ) с помощью FPV-дронов уничтожили скопления личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках на артемовском направлении.

Как демонстрируют кадры, оператор заметил двух украинских военных, после чего было зафиксировано попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом противника, который был ликвидирован.

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Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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