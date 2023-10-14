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ВС РФ отразили семь атак ВСУ в Харьковской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 октября сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, атаки 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ были отражены Вооруженными силами (ВС) РФ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

«Потери противника за сутки составили до 215 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказано в сообщении.

Также противник понес потери в виде танка, двух боевых машин пехоты, трех пикапов и самоходной артиллерийской установки Krab польского производства.

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Накануне Западная группировка войск нанесла пять авиационных ударов по объектам ВСУ на купянском направлении, включая склад боеприпасов. Экипажи истребителей Су-34 поразили склад боеприпасов и пункты временной дислокации, а также опорные районы сосредоточения бронетанкового резерва противника.

Ранее, 10 октября, корреспондент «Известий» Марина Кравцова рассказала, что российские военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожили пункт дислокации ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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