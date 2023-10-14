ЦАХАЛ сообщила о возможном вторжении в воздушное пространство Израиля с севера
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила сигнал о потенциальном проникновении в воздушное пространство на севере страны вражеского летательного аппарата. Об этом 14 октября ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.
«Сирены прозвучали в Горнот-ха-Галиле, предупреждая о вторжении вражеского летательного аппарата», — говорится в сообщении.
Позднее, в 13:08, ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале, что сигнал о воздушной тревоге оказался ложным.
«По поводу сирен, которые прозвучали в Горнот-ха-Галиле, предупреждая о вторжении вражеского летательного аппарата: это была ложная тревога», — заявили в Армии обороны Израиля.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.