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СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине

Statesman: сокращение западной помощи ставит перед Зеленским вопрос выживания
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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тяжелом положении из-за ситуации на фронте и сокращения поставок вооружения со стороны Запада. Об этом 14 октября написало издание The Statesman.

«Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания», — говорится в публикации.

Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться «жить в условиях войны», как это делает Израиль. Однако, по мнению авторов статьи, между странами есть большое отличие. Украина не производит вооружение, полностью полагаясь на помощь Запада, которая теперь стоит под вопросом.

В статье также подчеркивается, что всеми ожидаемое контрнаступление украинской армии, для которого Киев использует помощь от 45 стран, всё сильнее ослабевает.

При этом для Евросоюза (ЕС) ставки остаются высоки, поскольку правительства этих стран не могут принять конфликт как новую реальность. В то же время, Европа не получает выгоды от затягивания конфликта, но для мирных переговоров на ее условиях необходимо лидирующее положение, которого нет. Это делает ситуацию тупиковой, отмечают авторы.

В конечном счете, журналисты отмечают, что усталость от конфликта и экономические факторы постепенно лишают Украину поддержки Запада.

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Также в этот день бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как отметил Джонсон, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

До этого, 9 октября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента, поскольку некоторые политики будут заострять внимание избирателей на украинском вопросе.

11 октября газета Politico написала, что члены палаты представителей США скептически относятся к объединению помощи Украине и Израилю в рамках запроса от вашингтонской администрации. Конгрессмены готовы направить средства Израилю, но помощь Украине по-прежнему вызывает разногласия в их рядах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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