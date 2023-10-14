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Карта спецоперации на Украине 14 октября

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 октября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ. На этом направлении потери противника за сутки составили до 215 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ.

На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Серебрянка.

До 185 военнослужащих потеряли ВСУ на донецком направлении. А также три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу Д-20, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Никольское Донецкой Народной Республики.

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В результате огневого поражения уничтожены более 35 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица «МСТА-Б» и орудие М119 производства США на запорожском направлении.

Помимо этого, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алешкинский.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7821 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12598 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6764 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14230 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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